РФ схвалила угоду з продажу російського бізнесу Hugo Boss

Російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду для німецького будинку моди Hugo Boss, що дає можливість продажу його російського бізнесу рітейлеру Stockmann.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинив свою роздрібну діяльність в Росії через агресію країни щодо України. Компанія також заявила, що призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.

Російський "Інтерфакс" цитує заступника міністра промисловості і торгівлі Віктора Євтухова, який заявив, що урядова комісія схвалила продаж, однією з умов якого є збереження всіх робочих місць.

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Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі цього року.

Нагадаємо:

Німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в РФ після понад 30 років роботи на російському ринку.

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