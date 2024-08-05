Ціни на нафту у світі продовжують глибоке падіння: причини

Ціни на нафту продовжили падати, оскільки ринок побоюється кризи в найбільшому споживачі нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 53 центи, або на 0,7%, до 76,28 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 57 центів, або на 0,6%, до 72,95 дол.

Brent і WTI впали більш ніж на 3% в п'ятницю, причому обидва контракти зазнали втрат четвертий тиждень поспіль – найбільших з листопада.

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Побоювання щодо рецесії в США, викликані слабким липневим звітом про зайнятість в п'ятницю, лише посилюють занепокоєння щодо попиту в Китаї, які вже деякий час зберігаються на нафтовому ринку.

Падіння споживання дизельного пального в Китаї, який є найбільшим світовим джерелом зростання попиту на нафту, тисне на ціни на нафту.

Нафта також опинилася під тиском рішення групи виробників ОПЕК+ дотримуватися свого плану поетапного добровільного скорочення видобутку з жовтня, а це означає, що поставки зростуть пізніше цього року, кажуть аналітики.

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Видобуток нафти в ОПЕК зріс у липні, попри скорочення видобутку групою.

Однак, втрати цін на нафту були обмежені геополітичними ризиками на Близькому Сході.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали до двомісячного мінімуму в п'ятницю після того, як слабші, ніж прогнозувалося, показники зайнятості в США відродили занепокоєння щодо стану ринку праці.