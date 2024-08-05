Регулятор жодного разу не перевіряв діяльність атракціону біля пішохідного мосту у Києві

ЕП

Державне управління з питань праці, яке відповідальне за нагляд атракціонів, жодного разу з початку діяльності тролея біля Пішохідного мосту у Києві не проводив планову або позапланову перевірку.

Про це повідомили ЕП у Держпраці, йдеться у матеріалі.

Державне управління з питань праці (Держпраці) з 2015 року відповідає за нагляд діяльності атракціонів підвищеної небезпеки, до яких належить тролей від Арки Свободи українського народу до Труханового острова у столиці, де 21 липня загинула людина.

Регулятор видає ліцензію на діяльність атракціону, проводить розʼяснення та надає рекомендації щодо експлуатації, а також проводить планові та позапланові перевірки на атракціоні підвищеної небезпеки.

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Дозвіл на експлуатацію атракціону Держпраці видає на підставі заяви та висновку технічного огляду, який проводять експертні організації, найняті компанією-експлуатантом. Якщо заява заповнена правильно, а висновок дозволяє експлуатацію, Держпраці не може відмовити у видачі дозволу.

Фактично, з 2020 року планові державні перевірки не здійснюються. При цьому, позапланові можна провести на підставі звернення Кабінету міністрів, працівника підприємства, повідомлення про аварію або нещасний випадок чи на виконання приписів, які видавались за результатами планових перевірок. Виконати ці умови вкрай важко.

На запит ЕП у Держпраці повідомили, що планові або позапланові перевірки на атракціоні, який експлуатувала компанія "Активна країна" не проводили.

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Нагадаємо:

21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Наразі біля Пішохідного мосту триває пошуково-рятувальна операція.

У КМДА зазначили, що звернуться до поліції з вимогою розслідувати дільність компанії, що експлуатує атракціон через Дніпро.

Економічна правда