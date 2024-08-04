На Севастопольській площі у столиці обмежать рух тунелем
Неділя, 4 серпня 2024, 12:54 -
5 серпня Через ремонтні роботи на Севастопольській площі у Києві, обмежать рух транспорту у тунелі.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У понеділок 5 серпня рух тунелем буде обмежений у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару, повідомляє КП "Київавтодор".
Обмеження руху пов’язані з поточним ремонтом, а саме укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття. Вони діятимуть із 14:00 до 23:00.
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Нагадаємо:
На ранок 4 серпня через негоду було знеструмлено 96 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Запорізькій та Сумській областях.
Економічна правда
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