В серпні Виробнича активність в Китаї впала до шестимісячного мінімуму, оскільки ціни на продукцію впали, а власники боролися за замовлення, що змусило політиків продовжити реалізацію планів щодо надання більшого стимулу домогосподарствам.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс менеджерів із закупівель Національного бюро статистики Китаю знизився до 49,1 з 49,4 у липні, що стало шостим зниженням поспіль і четвертим місяцем нижче позначки 50, що відокремлює зростання від спаду. Він не дотягнув до середнього прогнозу 49,5 в опитуванні Reuters.

Після похмурого другого кварталу друга за величиною економіка світу ще більше втратила темпи в липні, що змусило політиків дати зрозуміти, що вони готові відійти від своєї стратегії вливання коштів в інфраструктурні проекти, натомість націлившись на нові стимули для домогосподарств.

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Настрої серед виробників залишаються похмурими, оскільки багаторічна криза нерухомості стримує внутрішній попит, а західні обмеження накладаються на китайський експорт, зокрема електромобілів.

"Фіскальна політика залишається досить обмежувальною, що, можливо, вплинуло на слабкий економічний імпульс.

Щоб досягти економічної стабілізації, фіскальна політика має стати набагато більш сприятливою. В умовах уповільнення економіки США експорт може виявитися не таким надійним джерелом зростання, як у першій половині року", - сказав Чживей Чжан, головний економіст Pinpoint Asset Management.

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Політичні радники розмірковують над тим, чи може Пекін вирішити в жовтні перенести частину квоти на випуск облігацій на наступний рік, якщо зростання не покаже ознак досягнення дна влітку.

Нагадаємо:

Падіння цін на нерухомість потягнуло за собою кризу в економіці, а план уряду Китаю дозволить власникам житла змінювати банки для отримання дешевших кредитів.

Економічна правда