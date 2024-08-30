Китай розглядає рефінансування іпотек на понад 5 трильйонів доларів

Падіння цін на нерухомість потягнуло за собою кризу в економіці, а план уряду Китаю дозволить власникам житла змінювати банки для отримання дешевших кредитів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай розглядає можливість дозволити власникам житла рефінансувати іпотечні кредити на суму до 5,4 трлн дол, щоб знизити вартість запозичень для мільйонів сімей і стимулювати споживання.

Зазначається, що криза на ринку нерухомості, яка триває вже четвертий рік, потягнула за собою все - від ринку праці до споживання і добробуту домогосподарств.

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Згідно з планом, домовласники зможуть переглянути умови зі своїми нинішніми кредиторами до січня, коли банки зазвичай переоцінюють іпотечні кредити. За словами співрозмовників, їм також буде дозволено рефінансування в іншому банку вперше з часів світової фінансової кризи.

Хоча зниження іпотечних ставок зашкодить прибутковості державних китайських банків, на владу знову чиниться тиск, щоб зупинити сповільнення зростання найбільшої економіки Азії, пов'язане з житловим будівництвом.

Повідомляється, що Шуджин Чен, китайський економіст Jefferies Financial Group, підрахував, що рефінансування може знизити ставки за існуючими іпотечними кредитами максимум на 1 процентний пункт, заощадивши власникам житла близько 300 млрд юанів (42 млрд дол).

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Економічна правда.