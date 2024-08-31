За добу енергетики відновили живлення понад 13 тисячам споживачів

За добу з 30 по 31 серпня енергетики відновили постачання електроенергії 13 175 споживачам на всій території країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 13 175 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень", - йдеться у повідомленні.

При цьому, без електроенергії залишаються 536 населених пунктів.

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Окрім цього, за добу у Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі; у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались 459 споживачів у 2 населених пунктах; у Харківській області через бойові дії знеструмлювались підстанції та побутові споживачі.

Нагадаємо:

У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.

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Економічна правда