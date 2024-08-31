У прифронтових містах Запорізької області відсутнє постачання електроенергії та газу

Внаслідок пошкодження ліній електропередач, газопроводів, та розподільчих магістралей, у прифронтових містах Запорізької області відсутнє постачання енергетики.

Про це повідомляє керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Викликом є відсутність газо- та електропостачання у прифронтових населених пунктах внаслідок пошкодження ліній електропостачання, магістральних газопроводів, розподільчого обладнання", - йжеться у повідомленні.

Водночас Федоров наголошує що відновлювальні роботи будуть проведені як тільки забезпечать безпекову ситуацію у проблемних регіонах.

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Очільник Запорізької ОВА також наголосив, для забезпечення обʼєктів тепло та водопостачання закуповують генератори коштом UNICEF. Також є домовленість щодо фінансування придбання 14 когенераційних установок, загальною потужністю 29 МВт.

Нагадаємо:

Поки йде ліквідація наслідків останнього ракетного удару РФ робити прогнози з відновлення складно, але усі ресурси для ремонту енергетики є.

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Економічна правда





