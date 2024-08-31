Трирічна "сліпота" АМКУ: Суд визнав незаконною угоду про будівництво стадіону за 31 млн

Господарський суд Дніпропетровської області визнав недійсною угоду між Департаментом ЖКГ та будівництва Кам`янської міськради та ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" про будівництво комплексу мультифункціональних спортмайданчиків, і стягнув з фірми 31,4 млн грн.

Про це свідчить рішення суду від 13 серпня.

У 2020 році Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради Дніпропетровської області замовив "Білдінг Буд" будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за 31,4 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Будівельна група "Арт-Буд", яке запропонувало вищу суму.

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За два роки "Білдінг Буд" виконав будівельні роботи, а замовник перерахував підряднику усю суму.

Лише у 2023 році Антимонопольний комітет помітив змову на тендері. АМКУ з'ясував, що "Білдінг Буд" та "Арт-Буд" порушили закон про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів.

Антимонопольники встановили протиправні дії двох підприємств. Обидві фірми:

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використовували одні ІР-адреси;

узгоджували цінову поведінку;

синхронізували дії при отриманні банківських довідок;

поєднували інтереси (одна фірма залучала іншу до виконання договору);

надавали фінансову допомогу один одному;

комунікували між собою телефонами.

Підприємства не оскаржували порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

В результаті суд визнав недійсним договір про закупівлю робіт "Нове будівництво комплексу мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за адресою: просп. Конституції в м. Кам`янське Дніпропетровської області", укладений між департаментом ЖКГ та будівництва Кам`янської міської ради та "Білдінг Буд".

А також стягнув з підприємства на користь департаменту 31,4 млн грн.

Засновником та керівником ТОВ "Будівельна компанія "Білдінг Буд" з м. Кам`янське є Олександр Лісовець.

Щодо ТОВ "Будівельна група "Арт-Буд" (тепер називается ТОВ "БГ "Лайнсервіс Д"), то наразі вона прописана в м. Вишневе Київської області, записана на румуна Жосу Андрей. У 2020 році "Арт-Буд" було зареєстрована в м. Кам`янське, а записане на Геннадія Бабаєва.

ЗМІ пов’язують обидві фірми з Костянтином Саусем – заступником мера м. Кам`янське Андрія Білоусова.

Нагадаємо:

Подібна справа нещодавно розглядалася Господарським судом міста Києва.

Суд визнав недійсною угоду між управлінням ЖКГ виконкому Полтавської міськради та ТОВ "Будівельна компанія "Віват Груп" про ремонт зупинок громадського транспорту і стягнув з фірми 1,6 млн грн.

В ході судового розгляду з’ясувалося, що переможець "Віват Груп" та єдиний його конкурент на тендері ТОВ "Агро Спец Буд" пов'язані між собою. Ці два підприємства теж порушили закон про захист економічної конкуренції. АМКУ і того разу помітив змову лише у 2023 році, хоча угода про ремонт зупинок громадського транспорту була укладена у 2020 році.

Економічна правда