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Завдяки міжнародній допомозі: доходи держбюджету України зросли втричі

П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:15 - Віктор Волокіта

До загального фонду державного бюджету України у серпні 2024 року надійшло 386,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Це утричі більше, ніж у попередньому місяці. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 100,8 млрд грн, у тому числі:

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  • 42,2 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 21,3 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 33,5 млрд, відшкодовано – 12,2 млрд грн);
  • 17,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 12,7 млрд грн – акцизний податок;  
  • 4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.

Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів), зокрема 160,4 млрд грн – від США в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) та 67,7 млрд грн – допомога від Європейського Союзу, кошти є частиною макрофінансової допомоги ЄС в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Нагадаємо: 

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У серпні 2024 року до загального фонду Державного бюджету надійшло близько 8,4 млрд дол зовнішнього фінансування.

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