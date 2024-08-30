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Кличко розповів про останні етапи відновлення метро між "Либідською" та "Деміївською"

П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:57 - Віктор Волокіта
 
КМДА

Завершуються відновлювальні роботи на перегоні між станціями столично метро "Деміївська" та "Либідська", наступний етап - запуск пробного поїзда. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

"Фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, які прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Всередині тунелю завершені всі будівельно-монтажні роботи", - розповів Кличко. 

За його словами,  вже найближчими ночами відбудеться запуск пробного поїзда. 

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"Перед цим перевірили габарити тунелю на перегоні між станціями спеціальною габаритною рамою. І вони є встановленими нормами", - додав Кличко. 

Нагадаємо: 

Власник компанії "Автострада" - генпідрядник ремонту метро - Максим Шкіль в інтерв'ю ЕП розповів, що ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня, що дозволить відновити рух поїздів між станціями до 15 вересня.

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Водночас, за його словам, в ніч з 20 на 21 серпня вже відбувся запуск пробного поїзду, який тестує габарити тунеля.

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