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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:20 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться у понеділок - іноземна валюта втратить у ціні 14 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 2 вересня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 20 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,05 грн (41,19 грн станом на 30 серпня);
  • 1 євро — 45,50 грн (45,70 грн станом на 30 серпня).

Нагадаємо:

Станом на 30 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 6 копійок, євро - на 17 копійок.

Економічна правда.

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