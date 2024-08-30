Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 30 серпня 2024, 17:20 -
Офіційний курс долара зменшиться у понеділок - іноземна валюта втратить у ціні 14 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 2 вересня.
Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 20 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,05 грн (41,19 грн станом на 30 серпня);
- 1 євро — 45,50 грн (45,70 грн станом на 30 серпня).
Нагадаємо:
Станом на 30 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 6 копійок, євро - на 17 копійок.
Економічна правда.
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