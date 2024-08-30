Бельгія допоможе відбудовувати Київ, Чернігів та дві області: про що домовилися

Бельгія бере патронат над Києвом та областю, а також над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з посиланням на меморандуми, які підписали в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

Документи передбачають, що сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури.

"Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни — будувати укриття та запроваджувати резервні системи енергопостачання та опалення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Бельгія профінансує відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у 2-х областя України.

За його словами, буде спрощено реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку держави. Також Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

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