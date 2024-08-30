"Укрзалізниця" запустить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень

"Укрзалізниця" створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, проєкт вагону передбачає, що у ньому буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть одорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі.

"Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт… Перший такий вагон плануємо випустити наступного року", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Згідно з проєктом, у купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Також тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супровідників. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному.

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