Електронну чергу для автобусів розширили до 20 пунктів пропуску

Послуга "єЧерга" для автобусів стала доступною ще на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомляє прес служба Мінінфраструктури.

Міжнародні перевізники пасажирів мають можливість обирати час перетину кордону вже на 20 пунктах пропуску.

Послуга "єЧерга" для автобусів стала доступною ще на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

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Йдеться про пункти пропуску:

Смільниця – Кросьценко (Польща);

Угринів – Долгобичув (Польща);

Лужанка – Берегшурань (Угорщина);

Малий Березний – Убля (Словаччина) – доступний тільки для мікроавтобусів.

Рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом", почнеться з 2 вересня о 12:00, реєстрація доступна з 12:00 30 серпня.

Поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.

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Нагадаємо:

Слотування в системі "єЧерга" для перетину кордону вже доступне на 16 пунктах пропуску й дає можливість бронювати час перетину кордону як для регулярних, так і нерегулярних автобусних перевізників. Завдяки цій можливості вже 70% автобусів заїжджають на пункт пропуску без потреби очікувати у фізичній черзі відповідно до попереднього онлайн-запису.