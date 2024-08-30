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Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді

П'ятниця, 30 серпня 2024, 15:10 - Віктор Волокіта
 

Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.  

Як йдеться в повідомленні, на аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп. 

Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН, що відображають фундаментальні принципи демократії. 

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На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а  в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України. 

Пам’ятна монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 червня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". 

Тираж – 50 000 штук у сувенірному пакованні. 

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Нагадаємо:

В обігу з’явиться монета, присвячена військам зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

Економічна правда

Нацбанк НБУ
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