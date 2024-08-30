Ціни на нафту у світі зросли

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори зважили на занепокоєння щодо пропозиції на Близькому Сході, хоча слабкий попит обмежив зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень подорожчали на 23 центи, або на 0,3%, до 80,17 дол за барель. Більш популярний контракт на листопад виріс на 20 центів, або на 0,2%, до 79,02 дол.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 18 центів, або на 0,2%, до 76,09 дол.

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Обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1 долар в четвер, 29 серпня, на побоюваннях щодо постачання нафти, збільшившись за тиждень на 1,5% і 1,7% відповідно.

В повідмоленні додають, що похмурі економічні перспективи континентального Китаю, найбільшого в світі імпортера сирої нафти, продовжують залишатися постійним фактором, що стримує попит на нафту.

Більш ніж половина видобутку нафти в Лівії, або близько 700 000 барелів на добу, було зупинено в четвер, а експорт був зупинений в декількох портах після протистояння між конкуруючими політичними угрупуваннями.

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Тим часом очікується, що постачання з Іраку також скоротяться після того, як видобуток в країні перевищив квоту ОПЕК+.

Нагадаємо:

Ціни на нафту призупинили своє нещодавнє зростання, знизившись у вівторок після зростання більш ніж на 7% за попередні три сесії на тлі побоювань щодо потенційного закриття лівійських нафтових родовищ.