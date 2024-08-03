Кредитний рейтинг Кенії понизили після протестів та поступок влади

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Кенії до "B-" з "B" у п'ятницю 2 серпня, посилаючись на підвищені ризики для державних фінансів країни.

Про це повідомляють на сайті міжнародної рейтингового агенства Fitch.

Попри зниження кредитного рейтингу, Fitch зберегло прогноз щодо економіки Кенії як "Стабільний".

Під тиском протестувальників уряд Кенії був змушений відкликати свій податковий план на 2024/25 рр. у червні, щоб зібрати на $2,7 млрд більше доходів. План був рекомендований Міжнародним валютним фондом (МВФ) для усунення фіскальних дисбалансів.

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"Посилення монетарної політики допоможе утримати інфляцію на якірному рівні, надаючи підтримку національній валюті. Крім того, влада планує продовжувати свою програму фіскальної консолідації, хоча, на нашу думку, шлях до досягнення фіскальних цілей стає все більш складним", - йдеться у доповіді Fitch.

Fitch також зазначає, що ризик тривалих соціальних заворушень залишається, що значно ускладнює умови для фіскальної консолідації.

Агентство очікує, що Кенія зіткнеться з певними труднощами в отриманні зовнішнього фінансування, частково через високу вартість запозичень на тлі низьких валютних резервів.

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Нагадаємо:

Кенія прогнозує збільшення бюджетного дефіциту до 3,6% ВВП згідно з переглянутим планом витрат після того, як протести змусили президента Вільяма Руто відмовитися від планів зібрати 2,7 млрд дол у вигляді нових податків.

Економічна правда