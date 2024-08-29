Nvidia втратила 100 мільярдів доларів вартості: причини 

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Виробник чіпів з Кремнієвої долини не зміг запевнити інвесторів у подальшому зростанні, адже присутні проблеми з виробництвом, як наслідок акції впали.

Про це повідомляє пресслужба The Financial Times.

Акції Nvidia впали на 4% в четвер, оскільки останній звіт про прибутки виробника чіпів не виправдав високих очікувань ринку. Це призвело до зниження ринкової вартості компанії з Кремнієвої долини, яка злетіла на тлі буму витрат на штучний інтелект, приблизно на 100 млрд дол.

Це відбулося попри те, що дохід компанії за останній квартал збільшився більш ніж удвічі.

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До полудня акції Nvidia дещо відновили свої позиції, але все ще торгуються приблизно на 3 % нижче, ніж напередодні. З початку 2024 року акції все ще зросли приблизно на 150 %.

У своїх останніх результатах, опублікованих в середу, виробник мікросхем повідомив, що очікує, що його виторг в третьому кварталі складе 32,5 млрд дол, плюс-мінус 2%, що трохи випереджає консенсус-очікування аналітиків.

У середу Nvidia намагалася запевнити інвесторів, що вона отримає кілька мільярдів доларів доходу в цьому фінансовому році від наступного покоління своїх потужних чіпів зі штучним інтелектом, попри проблеми з виробництвом.

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Нагадаємо:

У вівторок, 30 липня, акції Nvidia впали на 7%, оскільки розпродаж акцій виробників мікросхем посилився після звітів про прибутки найбільших технологічних компаній.