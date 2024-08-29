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Прибутки російського бізнесу впали в 4 рази – Росстат

Четвер, 29 серпня 2024, 19:29 - Олексій Артемчук

Російські компанії з початку літа 2024 переживають обвальне падіння прибутків.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в 4 рази на річному вираженні - до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трильйона руб прибутків, або майже 27 млрд дол. 

Щодо травня сальдований прибуток по економіці став меншим у 3,4 рази, або на 2,13 трлн руб.

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В повідомленні додають, що джререлом фінансового лиха, стала вугільна промисловість, яка через санкції втратила експортні ринки. 

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд. руб проти прибутку в 282,5 млрд. руб за той же період минулого року.

9% прибутків за півроку втратили металурги, які також відрізали санкції від можливості продавати метал на Захід. 

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На 22% просіли прибутки нафтопереробних заводів, які не менше 10 разів зупиняли виробництво. Понад 26% прибутку втратили компанії роздрібної торгівлі, а якщо виключити автосалони, обвал став майже дворазовим — на 46,1%.

Російський бізнес втрачає рентабельність у міру того, як економіка сповільнюється, а банківській системі наростають проблеми з транскордонними платежами. 

У червні, російська промисловість просіла на 0,8% щодо червня, а у червні — на 1,5% щодо травня.

Нагадаємо:

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії уповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Міністри фінансів восьми країн Євросоюзу заявили, що Кремль поширює неправдиву інформацію про те, що російська економіка не постраждала від західних санкцій.

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