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Київрада на мільярд збільшила фінансування Сил оборони і передала військовим авто та дрони

Четвер, 29 серпня 2024, 18:54 - Віктор Волокіта

Київрада збільшила на 1,1 млрд грн фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як розповів заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, також 29 серпня київські депутати прийняли рішення, згідно з яким Київ передасть ще 1310 дронів MAVIC 3T п’яти бригадам: 3-й штурмовій, 5-й штурмовій бригаді, 112-й та 241-й бригадам територіальної оборони столиці та 4-й бригаді Нацгвардії України "Рубіж".

Також Київрада прийняла рішення передати трьом військовим частинам п’ять автомобілів, які були на балансі "Муніципальної охорони" Києва.

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Нагадаємо: 

У Києві почали будівництво двох нових пожежних депо для Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. 

Київ війна
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