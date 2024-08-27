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У Києві вперше за 20 років будують нові пожежні депо

Вівторок, 27 серпня 2024, 17:03 - Віктор Волокіта
 
Фото: КМДА

У Києві почали будівництво двох нових пожежних депо для Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві. 

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

"Нові станції з’являться у двох районах міста. Роботи, які зараз в активній стадії, фінансуються коштом міського бюджету", - зазначив Петро Пантелеєв.

За його інформацією, наразі в столиці 25 пожежних депо, найновіші з яких введені в експлуатацію майже 20 років тому.

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"Безумовно, виникла гостра потреба в нових станціях, особливо в густонаселених нових мікрорайонах. 

Наразі будівництво в активній стадії: встановлений металевий каркас, прокладені комунікації, здійснюється прокладання бетонних плит як основи підлоги, де розміщуватиметься габаритна аварійно-рятувальна техніка. Також тривають роботи з гідроізоляції", – заявив Петро Пантелеєв. 

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Київ будівництво
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