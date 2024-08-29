Родину голови АМКУ Кириленка консультував юрист, пов'язаний з Татаровим – Схеми

Василь Федитник (праворуч) на дні народження Олега Татарова

Пошта, з якої надходили рекомендації у справі очільника АМКУ Кириленка про незаконне збагачення, належить адвокату Василю Федитнику. Він тісно пов’язаний із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

Про це йдеться в розслідуванні журналісті "Схем" (Радіо Свобода).

Як з’ясували журналісти, саме з пошти адвоката з оточення Татарова відправляли листи з рекомендаціями сім’ї Павла Кириленка: він надсилав їх на адресу колишньої судді Печерського суду Віти Бортницької, яка також була залучена до надання консультацій родині посадовця після порушення щодо нього кримінального провадження.

Бортницька також має зв’язок із Олегом Татаровим – вона захищала кандидатську дисертацію під його керівництвом.

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За даними слідства, рекомендації надходили такого змісту: "дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши подвійну аутентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити і витягнути інформацію з пошти для їх аналізу на ризики", "почистити пошту і видалити її".

Серед порад також було знайти "осіб, які могли надати позику для здійснення інвестування чи придбання об’єктів інвестування".

Під час обшуків з’ясувалось, що родичі посадовця дійсно змінили телефони на нові. Також у будинку, де проживають Наталія та Олександр Матієнко – тесть та теща Кириленка, детективи знайшли рукописні документи із заготовкою свідчень для суду, в яких були враховані рекомендації щодо пояснення походження великих сум на елітну нерухомість.

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"Ці записи свідчать про те, що це не виклад тих обставин, які дійсно мали місце, а побудова версій, які будуть краще звучати в суді", – резюмувала у суді прокурорка САП Валентина Гребенюк.

Як і було написано у рекомендаціях, у суді тесть Кириленка повідомив, що гроші на численне майно, оформлене на них з дружиною, він позичив у третьої особи – хоча раніше ця версія не звучала.

Під час засідання прокурорка САП назвала адресу, з якої направлялися рекомендації у справі посадовця – fedytnykvv@gmail.com, але не зазначила, кому саме вона належить.

Як з’ясували "Схеми", це пошта Василя Федитника – адвоката юридичної компанії Legal Strategy. Саме цю пошту він вказує у своїх наукових статтях та на різних сервісах.

Зокрема, цю пошту як контакт Федитника Василя Миколайовича журналісти відшукали у витоках з баз даних клієнтів приватної медичної лабораторії "Сінево" та користувачів оператора з продажу квитків mticket. У прив’язці до пошти також вказується дійсний номер телефону юриста.

Василь Федитник раніше працював в адвокатському об’єднанні "Татаров, Фаринник, Головко", в 2019 році як адвокат цієї фірми він захистив дисертацію.

В тому ж 2019 році Федитник захищав відомого столичного забудовника та ексдепутата Максима Микитася у справі НАБУ про можливі зловживання і розкрадання грошей на суму понад 81 мільйон гривень під час будівництва житла для Нацгвардії.

Це будівництво вела компанія "Укрбуд", президентом якої був колишній депутат Микитась, а Татаров у той час був одним із чільних посадовців "Укрбуду" – юристом компанії. НАБУ також повідомляло про підозру самому Татарову в можливій причетності до фальсифікації експертизи у цій справі. Татаров звинувачення відкидав.

У вересні 2021 року "Українська правда" оприлюднила розслідування про візитерів святкування дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Серед гостей заходу був і адвокат Василь Федитник, з яким Татаров по-приятельски себе поводив.

В 2022 році Федитник, як адвокат Legal Strategy, разом з Татаровим, який на той момент вже два роки як працював в Офісі президента, стали співавторами наукового висновку до проєкту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального Кодексу України (щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану)".

Адвокат Кириленка з приводу віднайдених листувань повідомив, що Наталія та Олександр Матієнки, батьки дружини Кириленка, "були вільні звертатися за правовою допомогою до будь-кого".

Нагадаємо:

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу на суму 30,28 млн грн., яку Вищий антикорупційний суд 28 серпня визнав йому як запобіжний захід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Серед набутого майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

Економічна правда