Найбільший державний банк Туреччини перестав відкривати рахунки в рублях
Турецький банк Ziraat, який належить державі і посідає перше місце в країні за розміром активів, відмовляється проводити операції в російських рублях.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Видання зазначає, що Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рахунки в рублях, а клієнтам з діючими рахунками запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.
Росіяни, які ведуть у Туреччині бізнес, розповіли, що раніше в банку рублеві операції були доступні клієнтам за наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу чи навчання в Туреччині. Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті.
За словами співрозмовників агентства, аналогічну Ziraat політику проводять і інші державні банки Туреччини.
Операції в лірах з Росією турецькі банки почали припиняти після посилення санкцій американського Мінфіну.
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Російський імпорт впаде в 2024 році через проблеми з транскордонними платежами і логістичними труднощами, пов'язаними із західними санкціями.