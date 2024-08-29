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Офіційний курс долара та євро зменшиться у п'ятницю – Нацбанк

Четвер, 29 серпня 2024, 16:30 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться у п'ятницю - іноземна валюта втратить у ціні 6 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 30 серпня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 17 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,19 грн (41,25 грн станом на 29 серпня);
  • 1 євро — 45,70 грн (45,87 грн станом на 29 серпня).

Нагадаємо:

Станом на 29 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 5 копійок, євро - на 23 копійки.

Економічна правда.

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