Офіційний курс долара та євро зменшиться у п'ятницю – Нацбанк
Четвер, 29 серпня 2024, 16:30 -
Офіційний курс долара зменшиться у п'ятницю - іноземна валюта втратить у ціні 6 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 30 серпня.
Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 17 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,19 грн (41,25 грн станом на 29 серпня);
- 1 євро — 45,70 грн (45,87 грн станом на 29 серпня).
Нагадаємо:
Станом на 29 серпня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 5 копійок, євро - на 23 копійки.
Економічна правда.
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