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Підозра у незаконному збагаченні на 56 мільйонів: голова АМКУ вніс 30 мільйонів застави

Четвер, 29 серпня 2024, 15:42 - Віктор Волокіта
 
Фото: ЦПК

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу на суму 30,28 млн грн., яку Вищий антикорупційний суд 28 серпня визнав йому як запобіжний захід.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Вищий антикорупційний суд. 

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. 

28 серпня суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 млн грн.

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Прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомив Центр протидії корупції, рішення виніс суддя Воронько, який нещодавно скасував підозру ексдепутату Грановському.

За інформацією ЦПК, Воронько розглядав клопотання прокурора майже 2 тижні. Хоча за законом мав це зробити впродовж 72 годин.

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Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Серед набутого майна:

  • 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 машино-місць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
    автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

Економічна правда

АМКУ НАБУ прокуратура
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