Підозра у незаконному збагаченні на 56 мільйонів: голова АМКУ вніс 30 мільйонів застави
Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко вніс заставу на суму 30,28 млн грн., яку Вищий антикорупційний суд 28 серпня визнав йому як запобіжний захід.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Вищий антикорупційний суд.
Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
28 серпня суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 млн грн.
Прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.
Як повідомив Центр протидії корупції, рішення виніс суддя Воронько, який нещодавно скасував підозру ексдепутату Грановському.
За інформацією ЦПК, Воронько розглядав клопотання прокурора майже 2 тижні. Хоча за законом мав це зробити впродовж 72 годин.
Нагадаємо:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.
Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.
Серед набутого майна:
- 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
- 2 гаражних бокси;
- 6 машино-місць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
автомобіль "ВМW Х3".
Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.
Економічна правда