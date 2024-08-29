У Києві та 11 областях екстрені відключення – "Укренерго"

У Києві та 11 областях запровадили екстрені відключення світла, графіки не діють.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та "Укренерго".

"Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі.

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Під час екстрених відключень графіки не діють.

Оновлено. За повідомленням НЕК "Укренерго", екстрені відключення запровадили у Києві та Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та Донецькій (частково) областях.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

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Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло