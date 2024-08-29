Українці взяли понад 15 тисяч ваучерів на навчання: які професії обрали

Від початку 2024 року вже 15,6 тисячі українців отримали ваучер на навчання за державний кошт.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Держава профінансувала навчання 15,6 тисяч українців на 114 млн грн за 2024 рік.

"Ми надаємо можливість кожному за державний кошт отримати нову, затребувану на ринку праці спеціальність, або підвищити свій професійний рівень", - зазначила Тетяна Бережна.

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За її словами для отримання ваучера потрібно лише обрати професію, яку хочете опанувати, та звернутись до Державної служби зайнятості за ваучером на навчання.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є: медсестринство (видано 2951 ваучер); психологія (1861); дошкільна освіта (778); медицина (420); кухар (1516); водій (1148); тракторист (542); кондитер (380).

Нагадаємо, минулого року ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн.

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Повідомляється, що ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей. Станом на сьогодні сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Нагадаємо:

Із початку року вже 10 тисяч українців отримали ваучер на навчання за держкошт і зможуть здобути нову професію чи спеціальність. Держава профінансувала їх навчання на 75 млн грн.