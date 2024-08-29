Ціна на нафту стабільна попри проблеми з постачанням з Лівії

Ціни на нафту стабілізувалися, після двох сесій падіння, оскільки побоювання щодо постачання з Лівії повернулися в центр уваги.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 7 центів, або на 0,09%, до 78,58 дол за барель до 08:12 за Гринвічем, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизились на 1 цент, або на 0,01%, до 74,51 дол.

Обидва контракти втратили понад 1% в середу після того, як дані показали, що запаси нафти в США впали на 846 тис барелів до 425,2 млн барелів минулого тижня, що не відповідає очікуванням аналітиків в опитуванні Reuters щодо зниження на 2,3 млн барелів.

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Повідомляється, що проблеми з постачаннями з Лівії на тлі зростаючих геополітичних побоювань будуть тримати нафтові ринки в напрузі і, ймовірно, обмежать падіння цін.

Деякі нафтові родовища в Лівії зупинили видобуток на тлі боротьби за контроль над центральним банком, причому одна консалтингова компанія оцінює перебої з видобутком від 900 тис до 1 млн барелів на добу протягом декількох тижнів.

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Ціни на нафту призупинили своє нещодавнє зростання, знизившись у вівторок після зростання більш ніж на 7% за попередні три сесії на тлі побоювань щодо потенційного закриття лівійських нафтових родовищ.