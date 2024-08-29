В Україні спростили та прискорили процедуру встановлення енергоустановок

27 серпня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), спростила та пришвидшила процедуру надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу систем передачі до генеруючих установок.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Регулятор пояснив, що це дозволить спростити та пришвидшити процедуру встановлення генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) як нових, так і таких, що були у використанні.

"Рішення є важливими та актуальними з огляду на необхідність збільшення у стислі строки кількості доступних генеруючих потужностей для покриття дефіциту потужності в енергетичній системі України", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, передбачається внести такі зміни:

суттєво скоротити терміни опрацювання запиту на звільнення як операторами систем, так і НКРЕКП;

зняти вимоги проведення аналізу витрат та вигод;

надати відступи за результатами спільних консультацій НКРЕКП, Держенергонагляду, оператора системи передачі (ОСП), операторів систем розподілу (ОСР) та власника (користувача) генеруючої одиниці.

Звільнення від виконання вимог кодексу надаватиметься на певний визначений термін, протягом якого власник (користувач) генеруючої одиниці зобов’язаний привести установку у відповідність до них.

Нагадаємо:

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2 серпня члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою Регулятора Юрія Власенка.