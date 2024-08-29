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Контрабандисти хотіли поштою доставити зі США розібрані пістолети під виглядом клапанів

Четвер, 29 серпня 2024, 11:17 - Віктор Волокіта
 

Київські митники та співробітники СБУ виявили кілька спроб контрабанди частин вогнепальної зброї зі США до України каналами міжнародного поштового зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби. 

Як йдеться в повідомленні, частини до популярних у багатьох країнах пістолетів Glock, які були задекларовані як "комплект клапанів", перемістили на Дніпропетровщину у трьох міжнародних поштових відправленнях. 

Однак під час митного контролю на моніторі скануючої системи митники побачили обриси предметів, схожих на частини зброї, тож їх було скеровано на експертизу.

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Як визначили фахівці, виявлені предмети мають ознаки спеціально розроблених та призначених компонентів до вогнепальної зброї військового призначення. 

Водночас жодних дозвільних документів надано не було.

У ході оперативних заходів  правоохоронці встановили особу, причетну до незаконної діяльності. Йому вручили підозру. 

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Нагадаємо:

Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах.

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