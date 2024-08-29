Контрабандисти хотіли поштою доставити зі США розібрані пістолети під виглядом клапанів
Київські митники та співробітники СБУ виявили кілька спроб контрабанди частин вогнепальної зброї зі США до України каналами міжнародного поштового зв’язку.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.
Як йдеться в повідомленні, частини до популярних у багатьох країнах пістолетів Glock, які були задекларовані як "комплект клапанів", перемістили на Дніпропетровщину у трьох міжнародних поштових відправленнях.
Однак під час митного контролю на моніторі скануючої системи митники побачили обриси предметів, схожих на частини зброї, тож їх було скеровано на експертизу.
Як визначили фахівці, виявлені предмети мають ознаки спеціально розроблених та призначених компонентів до вогнепальної зброї військового призначення.
Водночас жодних дозвільних документів надано не було.
У ході оперативних заходів правоохоронці встановили особу, причетну до незаконної діяльності. Йому вручили підозру.
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Українські митники на 12 пунктах пропуску на кордоні з європейськими країнами почнуть застосовувати ручні системи для виявлення сторонніх вкладень у транспортних засобах.