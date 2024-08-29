РФ засекретила дані з виробництва палива після атак на НПЗ – росЗМІ

Російська влада вирішила накласти гриф "секретно" на нову порцію даних про випуск палива в країні після серії атак по нафтобазах і нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

З опублікованої в середу доповіді Росстату - російського органу статистики - про промислове виробництво було вилучено цифри про випуск у країні дизельного палива, мазуту, а також скрапленого пропану і бутану. Ці дані більше не публікуються "на підставі рішення уряду РФ", повідомило відомство.

Раніше, наприкінці травня, Росстат засекретив статистику з випуску автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це рішення геополітичною ситуацією і загрозою "маніпулювання ринком".

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Рішення засекретити ще більше даних відбулося через два дні після вибуху на Омському нафтопереробному заводі - найбільшому в Росії.

Унаслідок аварії на НПЗ, який випускає десяту частину бензину і дизеля в країні, було зупинено установку первинної переробки нафти АВТ-11. У результаті завод втратив 41% своєї потужності, розповіло Reuters знайоме із ситуацією джерело.

Нагадаємо:

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У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах на території Росії – уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області.

Вибух, який стався 26 серпня на Омському НПЗ, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства.

Економічна правда.