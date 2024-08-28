Більшість кредиторів підтримали реструктуризацію зовнішнього брогу України
Майже усі власники українських єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу України, що заощадить мільярди доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерсвта фінансів.
"Понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України", - йдеться у повідомленні.
Угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів США до 2033 року.
Заощаджені кошти в умовах воєнного стану буде спрямовано на фінансування сектору безпеки та оборони.
Детальніше про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть
Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?
Нагадаємо:
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.
Економічна правда.