Більшість кредиторів підтримали реструктуризацію зовнішнього брогу України

Майже усі власники українських єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу України, що заощадить мільярди доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерсвта фінансів.

"Понад 97% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України", - йдеться у повідомленні.

Угода дозволить Україні заощадити 11,4 млрд доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років та 22,75 млрд доларів США до 2033 року.

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Заощаджені кошти в умовах воєнного стану буде спрямовано на фінансування сектору безпеки та оборони.

Детальніше про реструктуризацію боргу читайте у публікації: Дефолту не буде. Як Україна домовилася зменшити борг на чверть

Детальніше про ВВП-варанти можете прочитати у публікації: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Економічна правда.