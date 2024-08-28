Розробник ігор Ubisoft запустив акцію з російським спортсменом
Середа, 28 серпня 2024, 17:46 -
Французька компанія-розробник відеоігор Ubisoft запустила акцію для свого шутера у співпраці з російським тенісистом Данилом Медведєвим.
Про це йдеться з промо ролика Ubisoft, передає Ain.
Ubisoft, компанія, що не зупинила бізнес з РФ, запустила акцію для шутера Tom Clancy's Rainbow Six: Siege у співпраці з росіянином Медведєвим. Відео опублікували на Youtube 25 серпня, напередодні масованого обстрілу російськими військовими української енергетики.
Повідомляється, що Медведєв став офіційним амбасадором проєкту ще 8 вересня 2023 року.
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В повідомленні додають, що Цим партнерством компанія піддає сумніву свої цінності. В умовах війни співпраця з громадянином країни-агресора може бути інтерпретована як схвалення його дій.
Економічна правда.
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