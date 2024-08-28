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У Криму масово вимикають воду – ЗМІ

Середа, 28 серпня 2024, 16:44 - Артур Крижний

У тимчасово окупованому Криму здійснюються масові вимкнення водопостачання.

Про це повідомляє агентство QIRIM.News із посиланням на підприємства загарбників "Вода Криму".

Зазначається, що через аварію на водогоні в районі села Прибережне без води лишилася Євпаторія.

Також через ремонтні роботи обмежено подачу води в Сімферополі, селищі Мирне та Сонячногірське, а також в Алушті, Джанкої, Керчі, Армянську, селищі Привільне та у Феодосії.

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Нагадаємо:

Місто Керч та Армянськ на Кримському півострові частково залишились без електроенергії у результаті аварії, що сталась 25 серпня, окрім цього, аварійні відключення вводили у Сімферополі.

Економічна правда.

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вода Крим
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