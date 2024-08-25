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Міста у Криму частково залишились без світла

Неділя, 25 серпня 2024, 17:30 - Володимир Тунік-Фриз

Місто Керч та Армянськ на Кримському півострові частково залишились без електроенергії у результаті аварії, що сталась 25 серпня, окрім цього, аварійні відключення вводили у Сімферополі.

Про це повідомляє окупаційне підприємство "Крымэнерго", повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначають, аварія сталась вдень 25 серпня. Раніше вже повідомляли про аварійні відключення у інших містах Криму. Голова окупованого Криму Сергій Аксьонов зазначав, що вони повʼязані з невисокою температурою на півострові.

Повернути електроенергію обіцяють до 18:30 25 серпня.

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Нагадаємо:

За добу з 24 на 25 серпня вимикалась високовольтна лінія електропередач, що зʼєднує енергосистеми України та Молдови.

Економічна правда

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Крим електроенергія енергетика
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