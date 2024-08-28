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Стрічка про співака Яремчука стала найкасовішим документальним фільмом в Україні

Середа, 28 серпня 2024, 16:03 - Віктор Волокіта

За результатами третього вікенду прокату стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. 

Про це повідомили Film.ua Group, які займаються дистрибуцією фільму, пише Forbes Ukraine.

За три вікенди у прокаті документальна біографічна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрала 9,9 млн грн. 

Її подивились майже 63 000 глядачів. Прокат фільму триває. Бюджет стрічки – майже $80 000.

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Фільм про співака Назарія Яремчука обігнав попереднього рекордсмена за касовими зборами – оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", який зібрав 9 млн грн у прокаті. 

За кількістю глядачів він досі залишається на першому місці – його переглянули 66 000 глядачів, йдеться в даних кінодистриб’ютора "Артхаус Трафік".

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