Завод "Укрзалізниці" купив діоди за завищеними цінами: екскерівнику повідомили про підозру
Прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику генерального директора ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (завод "Укрзалізниці").
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Колишнього посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі силових діодів у великих розмірах в умовах воєнного стану.
Згідно з матеріалами слідства, посадовець перед проведенням закупівлі не зібрав інформацію щодо виробників, постачальників та ринкову вартість діодів, які закуповувались.
Тендерну документацію склали під єдиного постачальника діодів. Тобто технічні вимоги до продукції були прописані так, щоб унеможливити участь у закупівлі інших учасників.
"Як наслідок ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" оголосив спрощену процедуру закупівлі, переможцем якої став її єдиний учасник.
Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що закупівля діодів за необґрунтовано завищеною вартістю завдала підприємству збитків на 520 тис. грн.", - йдеться в повідомленні.
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