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Завод "Укрзалізниці" купив діоди за завищеними цінами: екскерівнику повідомили про підозру

Середа, 28 серпня 2024, 15:19 - Віктор Волокіта
 

Прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику генерального директора ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (завод "Укрзалізниці"). 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

Колишнього посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі силових діодів у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець перед проведенням закупівлі не зібрав інформацію щодо виробників, постачальників та ринкову вартість діодів, які закуповувались.

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Тендерну документацію склали під єдиного постачальника діодів. Тобто технічні вимоги до продукції були прописані так, щоб унеможливити участь у закупівлі інших учасників. 

"Як наслідок ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" оголосив спрощену процедуру закупівлі, переможцем якої став її єдиний учасник.

Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що закупівля діодів за необґрунтовано завищеною вартістю завдала підприємству збитків на 520 тис. грн.", - йдеться в повідомленні. 

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Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд відпустив голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка під 30 мільйонів застави. 

Укрзалізниця прокуратура
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