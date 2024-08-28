У середу в Україні збільшили обмеження електроенергії після екстрених відключень

28 серпня збільшено обсяг заходів обмеження електроенергії порівняно з попереднім прогнозом від 27 серпня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Як йдеться в повідомленні, у більшості регіонів діятиме три черги відключень одночасно, замість прогнозованих у вівторок 2-х черг.

Нагадаємо:

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Близько 9:00 у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях були введені екстрені відключення електроенергії. Станом на 11:00 вони були скасовані.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.