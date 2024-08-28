Ціна на нафту стабільна після нещодавнього падіння 

Ціни на нафту незначно змінилися в після того, як різке падіння на попередній сесії припинило триденну серію зростання.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 8 центів до 79,63 дол за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 7 центів до 75,60 дол за барель.

Ціни впали більш ніж на 2% у вівторок, перервавши триденну серію зростання на понад 7%, оскільки занепокоєння щодо низької норми прибутку нафтопереробних заводів вплинуло на очікування щодо попиту на паливо на тлі даних, які показують, що зростання глобального споживання було нижчим за прогнози.

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У той час як зниження запасів нафти та палива в США минулого тижня підтримало ціни, потенційна втрата видобутку нафти в Лівії та можливе розширення конфлікту Ізраїлю та Гази за рахунок включення підтримуваних Іраном бойовиків з Хезболли в Лівані залишаються найбільшими ризиками для нафтових ринків.

Декілька нафтових родовищ по всій Лівії призупинили видобуток у зв’язку з поширенням закриття на тлі суперечки між ворогуючими урядовими фракціями щодо контролю над центральним банком і надходженнями від нафти. Ця суперечка ставить під загрозу видобуток близько 1,2 мільйона барелів на день.

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Ціни на нафту призупинили своє нещодавнє зростання, знизившись у вівторок після зростання більш ніж на 7% за попередні три сесії на тлі побоювань щодо потенційного закриття лівійських нафтових родовищ.