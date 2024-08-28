На Одещині вирощують кукурудзу для попкорну та заклали експериментальні поля рису

Аграрії Одещини вирощують кукурудзу для виготовлення попкорну, яку експортують до Болгарії, амарант, а також заклали експериментальні поля рису.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Укрінформ.

"Робочий візит у Подільський район. Ознайомився із роботою одного з господарств області, на теренах якого фермери вирощують насіння кукурудзи "Монсанто" (160 га), кукурудзу для експорту "Попкорн" (100 га) та амарант для компанії Nestle (140 га)", - йдеться у повідомленні.

Керівник області вказав, що російські терористи знищили Інститут рису в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині, тож дуже цінно, що нині одеські аграрії сіють експериментальні поля цієї культури, зокрема й 5 га на півночі області.

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"Тут, у Подільському районі, рис вирощують за допомогою крапельного зрошування, замість поширеного методу в чеках (заливне поле)", - відзначиа Кіпер.

Нагадаємо:

23 000 тонн української кукурудзи вирушило до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").

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Економічна правда