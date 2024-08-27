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У Арбузова, Курченка й Онищенка знайшли бізнес на Чукотці в Росії

Вівторок, 27 серпня 2024, 20:32 - Віктор Волокіта

Колишній голова НБУ Сергій Арбузов, колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко і колишній "младоолігарх" Сергій Курченко мають вугільний бізнес на Чукотці в Росії. 

Про це йдеться в розслідуванні російського видання Кедр.Медіа і громадської організації "Арктида", пише LIGA.net. 

Вони називають українців-утікачів власниками кіпрської Prontoservus Limited, яка через ще одну кіпрську фірму BS Chukchi Investments отримує роялті від продажу вугілля з родовища Амаам Берингівського кам'яновугільного басейну на Чукотці.

У 2023 році TIG видобула рекордні 1,6 млн тонн сировини – на 56% більше, ніж у 2021-му, до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. 

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За цей самий період обсяг проданого вугілля збільшився на 39%, а виторг – на 35%.

Основні клієнти TIG знаходяться в Китаї. Компанія також заявляла про плани співпраці з індійськими та в'єтнамськими покупцями.

Того ж 2023 року після попередження від австралійського управління з санкцій TIG оголосила про продаж своїх російських активів за $49 млн місцевій компанії "АПМ-Інвест" Марка Бузука (інвестор Архангельського морського торгового порту).

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АПМ-Інвест придбала Берінгпромвугілля (основний видобувний актив), Берінгвугільвест (керуюча компанія), Північно-Тихоокеанську вугільну компанію (геологорозвідка), Порт вугільний (порт Берингівський для відвантаження вугілля), Берінгпромсервіс (сервісна компанія).

Видобуванням вугілля до недавнього часу займалася група компаній, пов'язана із зареєстрованою в Австралії фірмою Tigers Realm Coal (TIG).

Нагадаємо:

США звинувачують підсанкційного олігарха Сергія Курченка у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Арбузов Курченко Росія
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