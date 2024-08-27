Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін розмістив ОВДП на 5,4 млрд: яка дохідність

Вівторок, 27 серпня 2024, 20:01
 

Міністерство фінансів 27 серпня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 5,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 5,4 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 

Реклама:
  • 572 млн грн під 14,65% з погашенням через 1,1 року; 
  • 624 млн грн під 15,44% з погашенням через 2 роки; 
  • 4,234 млрд грн під 16,38% з погашенням через 3,2 року.

Нагадаємо:

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - липень 2024 року становили 873,2 млрд грн, з них 32% надійшло від розміщення ОВДП.

ОВДП Мінфін
Реклама:
Матеріали за темою
Мінфін розмістив ОВДП на 3,7 мільярда: яка дохідність 20 серпня 2024, 20:02
Запозичення до бюджету становили 873 мільярдів, з них третина від ОВДП 16 серпня 2024, 18:34
Мінфін розмістив ОВДП на понад 7,2 мільярда: яка дохідність 13 серпня 2024, 20:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті