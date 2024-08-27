Китайська компанія PDD втратила акції на 55 мільярдів доларів: причини

Гігант електронної комерції, що стоїть за Temu, PDD втратив акції на 55 мільярдів доларів через зростання конкуренції та потребу більше інвестувати у внутрішній ринок.

Про це повідомляє Financial Times.

PDD Holdings, власник додатків для електронної комерції Pinduoduo і Temu, попередив про "неминуче" зниження прибутковості, що призвело до падіння акцій на 29% в Нью-Йорку.

Падіння цін на акції знизило ринкову вартість PDD Holdings на 55 млрд дол. Причиною розпродажу стало те, що зростання доходів PDD не виправдало очікувань, а також низка похмурих прогнозів, зроблених керівництвом компанії під час телефонної розмови з аналітиками.

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Попередження пролунало в той час, коли додатки електронної комерції PDD стикаються зі зростаючою конкуренцією в Китаї і в усьому світі, а також у зв'язку з тим, що технологічний сектор повинен дотримуватися обережної лінії в Пекіні, де влада надає пріоритет високотехнологічному виробництву.

Керівництво компанії заявило, що витратить 10 млрд юанів (1,4 млрд доларів) протягом першого року нової програми, щоб знизити комісійні для "високоякісних торговців" і "зосередитися на створенні здорової і стійкої екосистеми платформи".

PDD повідомила про 32 млрд юанів квартального чистого прибутку, що на 144% більше, ніж у минулому році, і про залишок грошових коштів у розмірі 285 млрд юанів.

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Дохід компанії в 97 млрд юанів не виправдав очікувань аналітиків, хоча за минулий рік він зріс на 86%.

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Нагадаємо:

Сотні китайських продавців на "Temu" протестували проти того, що вони називають нестерпно високими штрафами.