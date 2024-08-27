Міноборони цифровізувало процес харчового забезпечення ЗСУ
Військові для замовлення харчів можуть не друкувати й підписувати документи, а скористатися електронним підписом на первинних документах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Відтепер військовим для замовлення харчів не потрібно друкувати й підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідний наказ, який імплементує нові норми, підписав міністр оборони України. Рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій в оборонному відомстві.
Міністерство зазначає, що новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.
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Економічна правда.