Міноборони цифровізувало процес харчового забезпечення ЗСУ

Військові для замовлення харчів можуть не друкувати й підписувати документи, а скористатися електронним підписом на первинних документах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Відтепер військовим для замовлення харчів не потрібно друкувати й підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ, який імплементує нові норми, підписав міністр оборони України. Рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій в оборонному відомстві.

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Міністерство зазначає, що новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

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Міністерство оборони України у співпраці з Державною митною службою України виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на 171,78 млн грн.

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Економічна правда.