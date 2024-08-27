В Україні активно створюють ринок децентралізованої генерації для бізнесу – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав три вектори відбудови та розвитку енергетики в Україні, серед яких - децентралізована генерація для бізнесу.
Про це Шмигаль сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
"Це нова програма, коли великі підприємства, зокрема великі державні, ідуть в нішу розбудови додаткових об’єктів генерації. З безпекових міркувань не говоримо про деталі, але ми активно створюємо цей ринок", — зазначив Денис Шмигаль, говорячи про децентралізовану генерація для бізнесу.
Інший напрямок - велика генерація та розподіл. Мова йде, зокрема, про ремонти та відбудову. На це, за словами прем'єра, виділяються кошти та ввозиться необхідне обладнання.
Третій вектор роботи, за словами Шмигаля, децентралізована генерація для людей. Це програми, які передбачають підтримку державою домогосподарств й ОСББ для забезпечення електроенергією.
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