В Україні активно створюють ринок децентралізованої генерації для бізнесу – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав три вектори відбудови та розвитку енергетики в Україні, серед яких - децентралізована генерація для бізнесу.

Про це Шмигаль сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Це нова програма, коли великі підприємства, зокрема великі державні, ідуть в нішу розбудови додаткових об’єктів генерації. З безпекових міркувань не говоримо про деталі, але ми активно створюємо цей ринок", — зазначив Денис Шмигаль, говорячи про децентралізовану генерація для бізнесу.

Інший напрямок - велика генерація та розподіл. Мова йде, зокрема, про ремонти та відбудову. На це, за словами прем'єра, виділяються кошти та ввозиться необхідне обладнання.

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Третій вектор роботи, за словами Шмигаля, децентралізована генерація для людей. Це програми, які передбачають підтримку державою домогосподарств й ОСББ для забезпечення електроенергією.

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РФ у понеділок 26 серпня вперше атакувала підстанції України касетними ракетами, але завдяки захисту втрачено було дуже невелику їх кількість.

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