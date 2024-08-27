Шмигаль про борги з захисту енергооб'єктів: у мене нема даних, що вони є

Розмови про борги, можливо, викликані експериментальними проєктами з будівництва третього рівня захисту енергетики, суми яких не узгоджені, але до яких долучилися підрядники.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Він підкреслив, що більшість об'єктів другого рівня захисту енергетичної інфраструктури вже збудовані.

Шмигаль також розповів про експериментальні проєкти третього рівня захисту. За його словами, це великі споруди, здатні покривати територію підстанції і розміром із три футбольні поля.

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Проте вартість надзвичайно висока – будівництво лише шести таких об'єктів обійдеться у 180 мільярдів гривень, що перевищує можливості державного бюджету та не підкріплено фінансуванням з боку партнерів.

"Але Агентством відновлення було прийнято рішення розпочати підготовку до такого будівництва і за принципом "проєктуй - будуй" підрядники пішли у цей проєкт без узгодження сум, які у нас є. Можливо, це викликало розмови про якісь борги", - зазначив Шмигаль.

"У мене немає даних, що є борги", - додав він.

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Нагадаємо:

На сьогодні захист енергооб'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний, відповідальність за доручення президента лежить на прем'єр-міністрі, вважає Максим Шкіль.

Економічна правда.