Uber оштрафували на 324 мільйони доларів за передачу даних водіїв

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Uber отримав штраф від Нідерландської служби захисту даних, його сума 324 млн дол.

Про це повідомляє Associated Press.

Голландський наглядовий орган із захисту даних наклав штраф у розмірі 290 млн євро (324 млн дол) на службу таксі Uber за те, що вона нібито передавала персональні дані європейських водіїв до США без належного захисту.

Повідомляється, що Uber назвав це рішення помилковим і невиправданим і заявив, що подасть апеляцію.

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Нідерландський орган із захисту даних заявив, що передача даних, яка тривала понад два роки, є серйозним порушенням Загального регламенту захисту даних ЄС, який вимагає технічних та організаційних заходів, спрямованих на захист даних користувачів.

Справа була ініційована за скаргами 170 французьких водіїв Uber, але штраф виписала голландська влада, оскільки європейська штаб-квартира Uber знаходиться в Нідерландах.

Нагадаємо:

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Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD. Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.

Звітність компанії Uber протягом другого кварталу перевершила очікування, і компанія спрогнозувала зростання продажів.