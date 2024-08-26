Фонд держмайна виставить на аукціон новий пул лотів зі стартовою ціною 1 гривня

Фонд держмайна оголосив другу серію аукціонів із приватизації об'єктів зі стартовою ціною 1 гривня у 3-х областях України.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль.

Цього разу на торги буде виставлено чотири об'єкти в Закарпатській, Черкаській та Львівській областях.

Перший лот – гараж площею 72,6 кв.м у смт Великий Березний Закарпатської області.

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Другий лот – автомобіль VOLKSWAGEN PHAETON 2004 року випуску в м. Черкаси.

Третій лот – нежитлова будівля площею 168,1 кв.м у с. Майдан Львівської області. Одноповерхова споруда з мансардою збудована у 1980 році.

Четвертий лот – група інвентарних об'єктів у м. Хуст Закарпатської області. Комплекс включає гаражі, котельню, сторожку та огорожу загальною площею 164,3 кв.м.

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Як йдеться в повідомленні, аукціони з’являться в системі "Прозорро.Продажі" у вересні 2024 року. Для участі в торгах необхідно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1420 грн.

У Фонді також нагадали, що стартова ціна в 1 гривню встановлена відповідно до чинного законодавства на період воєнного стану. Цей механізм застосовується для активів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, що дозволяє ефективно здійснювати приватизацію в поточних умовах.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 гривню.