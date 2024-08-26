УЗ повідомила про влучення в залізничну інфраструктуру

В результаті масштабної російської атаки є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Крім того, всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

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"Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух за графіком", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози для забезпечення руху поїздів далекого сполучення, приміський рух електропоїздів здійснюється із затримками.