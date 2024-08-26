Всі розділи
Укр / Рус

УЗ повідомила про влучення в залізничну інфраструктуру

Понеділок, 26 серпня 2024, 12:21 - Віктор Волокіта

В результаті масштабної російської атаки є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. 

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці". 

Згідно з повідомленням, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає.

Крім того, всі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. 

Реклама:

"Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності для містян.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, а ситуація із City Express у Києві та Дніпрі незмінна - рух за графіком", - розповіли в компанії. 

Нагадаємо:

Реклама:

"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози для забезпечення руху поїздів далекого сполучення, приміський рух електропоїздів здійснюється із затримками.

Укрзалізниця
Реклама:
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" вивела резервні тепловози, приміські електрички затримуються 26 серпня 2024, 09:44
"Укрзалізниця" пояснила нестачу квитків дефіцитом вагонів: коли він стане критичним 22 серпня 2024, 19:56
"Укрзалізниця" з вересня запускає постійний Інтерсіті+ між Києвом та Одесою 22 серпня 2024, 14:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті